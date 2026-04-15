Sicurezza, più telecamere e copertura estesa: si amplia la videosorveglianza

Prosegue il lavoro della Commissione consiliare sulla sicurezza, che sta seguendo da vicino il progetto di videosorveglianza cittadina con l’obiettivo di rendere il sistema più capillare ed efficace su tutto il territorio.

Nel corso delle verifiche sul piano iniziale, è stata evidenziata la necessità di una distribuzione più equilibrata delle telecamere e dei sistemi di lettura targhe, per evitare zone non coperte e garantire un controllo omogeneo della città.

Le indicazioni della Commissione hanno portato a un’integrazione del progetto, con l’estensione del sistema anche ai borghi inizialmente esclusi: Borgo Montello, Borgo Le Ferriere, Borgo Santa Maria e Borgo Grappa.

Prevista inoltre l’installazione di dispositivi di lettura targhe agli ingressi della città e l’introduzione di un software di ultima generazione in grado di supportare le attività di prevenzione e individuare comportamenti sospetti.

Un intervento che, viene sottolineato, rappresenta un passo avanti importante per il rafforzamento della sicurezza urbana e per il supporto alle Forze dell’Ordine. La Commissione continuerà a seguire le fasi di attuazione del progetto.