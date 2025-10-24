Sicurezza, Regimenti: “San Felice e Sabaudia unite nella legalità”

“Grazie agli oltre 7 milioni di euro stanziati in questi anni di Giunta Rocca, la sicurezza è tornata centrale nelle politiche della Regione Lazio. Anche a San Felice Circeo e Sabaudia, dove oggi mi sono recata in visita, ho potuto constatare dalla viva voce di amministratori locali e agenti di Polizia locale l’apprezzamento per le misure varate a sostegno di Enti Locali e Polizia locale in ambito di Sicurezza e legalità. Un’automobile, un motoveicolo o un drone possono significare molto per Corpi di Polizia che aspettavano risorse regionali da oltre dieci anni e che spesso si trovano ad operare con mezzi datati. Con Sindaci e assessori abbiamo condiviso la necessità di continuare ad investire sugli uomini e sulle donne in divisa della Polizia locale, presidio insostituibile di controllo del territorio e buona amministrazione”. Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Polizia locale, alla Sicurezza urbana, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.

In visita anche a Sabaudia, dove ha incontrato il sindaco Mosca e visitato la nuova Biblioteca della Legalità che sarà intitolata a Giuseppe Di Matteo. Due parole anche sulla sua visita a San Felice: “Anche a San Felice Circeo, dove era presente l’Assessore regionale al Lavoro e Formazione Giuseppe Schiboni e l’Assessore comunale alla Polizia locale Marco Di Prospero, sono giunte importanti risorse per garantire sicurezza, legalità, presidio del territorio e rinascita di beni confiscati: oltre ai 16mila euro per la Polizia locale, il Comune è risultato assegnatario di 116mila euro con il Bando “Spazi di legalità” e 80mila euro con il Bando “Sicurezza in Comune”. La Regione è e sarà al fianco di sindaci e amministratori locali per aiutarli a gestire il territorio e garantire sicurezza e serenità ai cittadini”, conclude l’assessore.