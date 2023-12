Sicurezza stradale a Gaeta, un sistema di rilevamento velocità in via Sant’Agostino

Un nuovo intervento per garantire un più alto livello di sicurezza stradale per tutta la cittadinanza di Gaeta. Al fine di tutelare l’incolumità degli utenti che transitano nella S.R. 213 Flacca, in Località Sant’Agostino, tratto di strada in cui sono state rilevate elevata pericolosità e frequente incidentalità, l’Amministrazione comunale ha attivato le procedure per installare, previa autorizzazione della Prefettura di Latina, un sistema a postazione fissa di rilevamento in remoto della velocità media e puntuale, quale strumento efficace per effettuare controlli.

Un intervento che si unisce ai progetti “Gaeta Sicura”, per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana già ammesso a finanziamento statale da parte del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza; e “VeloCity”, finalizzato all’installazione di dispositivi di rilevazione della velocità in Via Sant’Agostino, S.P. n. 138, quali deterrenti alle condotte illecite degli utenti, che ha già ottenuto il parere tecnico positivo dalla Provincia di Latina.

La decisione è stata presa in seguito al confronto avvenuto in seno al Comitato Operativo Viabilità, tenutosi presso la Prefettura della Provincia di Latina, dove è stata fortemente evidenziata l’esigenza di intervenire con maggiori controlli della circolazione per evitare condotte pregiudizievoli della sicurezza degli utenti della strada, riportando puntualmente dati di incidentalità che risultano essere elevati a causa dei flussi intensi di traffico.

“La sicurezza – ha spiegato il Sindaco Cristian Leccese – rappresenta per tutti noi un bene primario e irrinunciabile, imprescindibilmente legato alla qualità della vita. Un bene che non passa solo dal lavoro delle Forze di Polizia presenti in Città, ma anche dalla sinergia con cittadini e Amministrazione comunale, che si garantisce anche grazie alle nuove tecnologie, come gli impianti di videosorveglianza e di monitoraggio del traffico veicolare, che rappresentano una valida risposta in termini di tutela del cittadino”.

“Il progetto di installazione di un sistema a postazione fissa per il rilevamento della velocità – aggiunge l’Assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza, Stefano Martone -, la cui realizzazione sarà subordinata all’autorizzazione della Prefettura, rientra nel disegno relativo agli interventi lanciati dall’Amministrazione comunale a tutela della sicurezza stradale e di ordine pubblico: via Sant’Agostino, infatti, sia nel tratto “esterno” della S.R. Flacca che in quello “interno”, rappresenta una strada ad elevata pericolosità e frequente incidentalità. Insieme a “Gaeta Sicura” e ai box “VeloCity”, risponderemo con fatti concreti alle esigenze della cittadinanza”.