Sicurezza stradale, evento di sensibilizzazione domani a Priverno

Il Sindacato Italiano Lavoratori Polizia (Silp Cgil) Roma e Lazio, in collaborazione con la Cgil, il Garante per l’Infanzia della Regione Lazio, l’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato (Advps) ed il Comune di Priverno, ha messo in campo un’importante iniziativa volta alla sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. L’evento avrà domani 27 novembre, a partire dalle ore 9.30, presso il Borgo di Fossanova, nel Comune di Priverno.

L’iniziativa è rivolta principalmente agli studenti e si prefigge lo scopo di educare i giovani sui rischi legati agli incidenti stradali e sull’importanza della sicurezza stradale. La giornata offrirà un’opportunità unica di confronto tra studenti, poliziotti, magistrati, istituzioni, docenti e sindacalisti. Sarà un prezioso momento di dialogo e scambio di esperienze con testimonianze straordinarie per trasmettere una cultura responsabile della strada.

I lavori, aperti dal saluto del segretario generale Silp Cgil Roma e Lazio Massimo De Angelis, vedranno la presenza tra altri del vice capo vicario della polizia Carmine Belfiore, del prefetto di Latina Vittoria Ciaramella, del procuratore della Repubblica Luigia Spinelli, del questore Fausto Vinci, del dirigente della polizia stradale di Umbria e Lazio Giorgio Bacilieri, del dirigente scolastico Anna Maria Bilancia, del responsabile legalità e sicurezza Cgil Roma e Lazio Giovanni Gioia e del presidente Advps Claudio Saltari. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale nazionale del Silp Cgil Pietro Colapietro.

Porterà la sua testimonianza anche Edward von Freymann, padre di Gaia, la giovane morta in un tragico incidente stradale a Roma nel 2019 assieme all’amica Camilla Romagnoli.

Per rendere la giornata ancora più speciale, saranno presenti i motociclisti e la celebre Lamborghini della Polizia di Stato, che affascineranno grandi e più giovani. Questo momento coinciderà con il convegno, rendendo l’evento non solo un’occasione educativa ma anche ricreativa.