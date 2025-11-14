Sicurezza stradale, la Provincia di Latina stanzia altri due milioni di euro

Una manovra concreta, costruita sulle reali esigenze del territorio e pensata per rafforzare la sicurezza lungo una rete viaria vasta e complessa. Il Consiglio Provinciale di Latina, riunito ieri 12 novembre 2025, ha approvato una variazione di bilancio da 1.861.000 euro interamente destinata alla messa in sicurezza delle strade di competenza dell’Ente.

Le risorse saranno utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento della segnaletica e opere mirate al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle principali arterie provinciali. Un investimento che si inserisce in un quadro più ampio di manutenzione continua, indispensabile per un territorio che conta oltre 750 chilometri di rete stradale.

A margine della seduta, il Presidente Stefanelli ha espresso soddisfazione per l’approvazione della variazione, rimarcando però le difficoltà che l’Ente affronta quotidianamente: “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto. Nonostante le risorse limitate e i vincoli imposti dal Governo centrale, continuiamo a investire sulla sicurezza stradale. Ogni anno la Provincia di Latina versa allo Stato circa 20 milioni di euro derivanti da tributi: se queste somme rimanessero sul territorio, potremmo programmare interventi ancora più puntuali e capillari, adeguati a una rete estesa come la nostra”.

Con questa variazione di bilancio, la Provincia ribadisce il proprio impegno nel garantire una rete stradale più sicura ed efficiente, a tutela di cittadini, lavoratori e imprese. Un passo importante, in attesa che il quadro normativo e finanziario nazionale consenta una programmazione ancora più solida e vicina alle esigenze del territorio pontino.