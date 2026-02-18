Sicurezza stradale, la Provincia presenta “Guido Fai Strada”

Si è svolto questa mattina, presso l’Istituto Celletti di Formia, il primo appuntamento della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale #ConGuidoFaiStrada, promossa dalla Provincia di Latina, dalla Questura di Latina e dalla Prefettura di Latina.

L’iniziativa, che lo scorso anno ha raggiunto oltre 5.000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio provinciale, torna con un calendario di nuovi incontri per rafforzare il messaggio della guida responsabile tra i più giovani.

Ad aprire l’evento sono stati i saluti istituzionali del Presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli, seguiti dalla proiezione dello spot ufficiale della campagna, realizzato per sensibilizzare i ragazzi sui rischi legati a comportamenti scorretti alla guida.

“Con questa campagna abbiamo voluto dare seguito ad un problema ancora troppo presente sulle strade pontine – afferma il Presidente Stefanelli. Inutile nasconderlo: nel nostro territorio è ancora troppo alto il numero di vittime della strada. Vogliamo cambiare rotta iniziando proprio dai futuri guidatori. Per questo riteniamo fondamentale coinvolgerli in un percorso continuo di sensibilizzazione”.

Nel corso della mattinata sono intervenuti Monica Piantadosi, dirigente scolastico dell’istituto ospitante, Monica Dell’Anna, dirigente della Prefettura di Latina; Michele Ferrario, Ispettore della Polizia Stradale di Terracina, Giovanni Delle Cave, Giancarlo Carapellotti e Loris Ghidoni dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, Catia Valeriano, responsabile U.T. Comitato Sud Pontino e Luigi Mangiante del gruppo giovani impegnato nel progetto “Con Guido Fai Strada”.

Sono stati proiettati i video illustrativi del progetto “Mobilità Sicura” e lo spot ufficiale della campagna. A conclusione dell’incontro, grande coinvolgimento degli studenti con la simulazione di guida in stato di ebbrezza attraverso un tappeto multimediale interattivo e un quiz finale di verifica sui contenuti affrontati.

“La campagna Con Guido Fai Strada rappresenta un primo step fondamentale all’interno della strategia preventiva, multilivello, messa a punto in occasione della riunione dell’Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza Stradale, che ho voluto fortemente ricostituire – ha aggiunto il Presidente Stefanelli. Questa iniziativa è solo la prima di una serie di azioni coordinate e programmate per invertire una spirale negativa, promuovendo tra le giovani generazioni una vera cultura della legalità”.

Sulla stessa linea anche il messaggio delle forze dell’ordine e dei partner del progetto:

“Siamo fortemente impegnati sul territorio provinciale con numerosi progetti rivolti ai ragazzi. Oggi abbiamo messo a disposizione strumenti e mezzi che simulano situazioni reali di pericolo, per far comprendere concretamente i rischi legati a comportamenti irresponsabili. Siamo convinti che la prevenzione sia la chiave per superare questo problema e per questo abbiamo voluto coinvolgere direttamente i giovani”.

I prossimi appuntamenti della campagna sono in programma il 25 febbraio all’IIS Gobetti – De Libero di Fondi, il 26 febbraio all’IIS Carlo e Nello Rosselli di Aprilia e l’11 marzo presso Latina Formazione per l’incontro conclusivo del progetto.

“Con Guido Fai Strada” si conferma così un percorso strutturato e condiviso che mette al centro i giovani, con l’obiettivo di costruire una nuova consapevolezza e contribuire concretamente alla riduzione degli incidenti sulle strade della provincia.