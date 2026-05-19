Sicurezza stradale, l’appello di Delle Cave: “Subito una commissione di vigilanza”

A seguito dei drammatici eventi consumatisi lo scorso sabato, la sicurezza delle strade pontine torna violentemente al centro del dibattito pubblico. Giovanni Delle Cave, responsabile per le sedi di Latina e Frosinone dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS, ha preso nuovamente carta e penna per l’ennesimo, accorato appello alle istituzioni locali.

Al centro della missiva, indirizzata ai vertici politici e alle forze dell’ordine, tra cui il Sindaco di Latina Matilde Eleonora Celentano e il Prefetto Vittoria Ciaramella, vi è la denuncia delle gravi criticità del manto stradale causate dai cantieri per i sottoservizi, accompagnata dalla richiesta perentoria di istituire una commissione comunale di vigilanza.

Comunicato 11 04 2026 Segnalazione criticità nei ripristini del manto stradale -1