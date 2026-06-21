Sicurezza sul lavoro a Latina: istituzioni, sindacati e imprese a confronto al Museo Giannini

Si è tenuto ieri, sabato 20 giugno, presso il Museo Giannini di Latina l’incontro “La sicurezza costruisce il futuro”, un’importante iniziativa dedicata alla salute, alla legalità e alla sicurezza nel settore edile, promossa da Fillea Cgil Frosinone-Latina in collaborazione con Fillea Cgil Roma e Lazio.

Il dibattito, moderato dalla giornalista Graziella Di Mambro, ha visto la partecipazione di esponenti sindacali, istituzioni locali, rappresentanti delle imprese come l’Ance, e dell’Inail. Al centro del confronto, i dati sul rallentamento del settore presentati dal segretario regionale Diego Piccoli e la necessità di fare fronte comune contro lo sfruttamento e il caporalato, tutelando anche la crescente forza lavoro migrante.

Particolarmente toccante è stata la testimonianza di Antonio Musilli, figlio di Umberto, operaio che ha perso la vita in un drammatico infortunio. Un momento che ha scosso la platea e a cui si è unito l’approfondimento giuridico del magistrato Bruno Giordano sulla cultura della sicurezza e sulle responsabilità penali nei cantieri. L’evento si è poi concluso con un apprezzato dialogo tra lo stesso Giordano e il regista Akihiro Hata, seguito dalla proiezione del suo film “Grand Ciel”.

A tracciare il bilancio della giornata e a indicare la strada per il futuro sono state le parole di Alessio Faustini, segretario generale della Fillea Cgil Frosinone-Latina e componente della segreteria regionale Fillea Cgil Roma e Lazio:

“Spero che con questa iniziativa si siano messe le basi per continuare un percorso ormai iniziato da più di sei anni sul territorio di Latina”.

Il segretario Faustini ha inoltre voluto sottolineare il valore dell’intervento di Musilli, definendolo:

“Una testimonianza toccante, importante, emotiva e che ha dato spunti di riflessione alla tavola rotonda”.

L’obiettivo espresso dagli organizzatori resta ora quello di non spegnere i riflettori e dare continuità a questo percorso, allargando ulteriormente la rete dei controlli e delle istituzioni coinvolte.