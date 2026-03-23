Sicurezza, Cisterna apre al regolamento per l’armamento della Polizia Locale

A Cisterna si apre il confronto sul possibile armamento della Polizia Locale. Il sindaco Valentino Mantini ha convocato per lunedì i capigruppo del Consiglio comunale per esaminare la bozza del nuovo regolamento, predisposta con il contributo del comandante Raoul De Michelis.

“Abbiamo affrontato questo tema con equilibrio e senso di responsabilità – ha spiegato Mantini –. Non è un atto imposto, ma una base di confronto politico e istituzionale”. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutte le forze politiche in una valutazione condivisa su una scelta delicata, che riguarda sicurezza urbana, tutela degli agenti e rapporto di fiducia con i cittadini.

Il primo cittadino ha sottolineato come la normativa lasci ai sindaci la possibilità di decidere in base al contesto locale, ribadendo che si tratta di un passaggio tutt’altro che formale: “È una decisione complessa, che richiama valori importanti, dalla sicurezza alla sacralità della vita”.

La discussione tra i capigruppo rappresenterà quindi il primo step di un percorso che potrebbe portare Cisterna a dotarsi di un regolamento aggiornato per la Polizia Locale, rafforzandone ruolo e strumenti operativi sul territorio.