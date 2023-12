“Sicuri e responsabili”, l’educazione stradale nelle scuole di Terracina

Educazione stradale tra i banchi di scuola con il progetto “Sicuri e Responsabili” fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Terracina e della Polizia Locale. In questa prima parte dell’anno scolastico 2023/2024 il Comandante della Polizia Locale di Terracina, Michele Orlando, insieme al personale della Polizia Locale, sta tenendo una serie di incontri che hanno come tema proprio la sicurezza stradale con le ragazze e i ragazzi delle scuole di Terracina primaria, secondaria di I e di II grado. Le scuole coinvolte, al momento, sono: Istituto Comprensivo Maria Montessori, Istituto Comprensivo “Milani”, Istituto Comprensivo Alfredo Fiorini, B.go Hermada e Contrada La Fiora, Istituto Professionale Statale di Terracina, Liceo Statale Leonardo da Vinci. In particolare con le classi della scuola primaria e secondaria di I grado, attraverso dinamiche interattive, ci si sofferma principalmente sulla conoscenza basilare dei segnali stradali e sulle regole di comportamento degli utenti della strada. Per i ragazzi più grandi delle scuole superiori, invece, oltre la conoscenza e il rispetto delle regole della circolazione stradale si promuove la sensibilizzazione sul tema della guida dopo il consumo di alcol attraverso un’esperienza pratica con la partecipazione attiva degli studenti, ai quali viene proposto di svolgere esercizi semplici e divertenti che simulano gli effetti che tali sostanze provocano.

Vengono infatti proposti diversi percorsi a ostacoli che i ragazzi devono superare indossando occhiali speciali che creano una distorsione visiva della realtà rendendo i movimenti difficoltosi, lenti e impacciati. Un gioco, ma un modo concreto per far prendere coscienza dei grossi rischi, spesso con conseguenze drammatiche.

«L’obiettivo è quello di promuovere la sicurezza stradale tra gli studenti che oggi, fuori dalle mura scolastiche, sono pedoni e ciclisti, ma che domani saranno anche automobilisti.

C’è grande entusiasmo e partecipazione tra i ragazzi, dai più piccoli ai prossimi neopatentati. Gli incontri, grazie al sostegno dell’Assessore alla Polizia Locale Claudio De Felice, andranno avanti fino al termine dell’anno scolastico e proseguiranno anche con l’inizio del prossimo, e stiamo programmando altre iniziative per la sicurezza stradale che coinvolgeranno i genitori degli studenti e gli adulti», ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale di Terracina, Michele Orlando.

«Troppo spesso assistiamo a tragedie della strada, e sicuramente l’educazione stradale è uno strumento fondamentale per prevenire questi drammi inaccettabili. Per questo sosteniamo fermamente il progetto che mira a rendere consapevoli i più giovani, a educarli su quelli che sono i tanti rischi e le insidie della strada, e sulla necessità di essere responsabili sempre, per l’incolumità propria e dell’intera collettività», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.