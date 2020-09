Sigarette elettroniche, quanto vale il mercato UE? Dati e motivi del successo

Oggi si sente spesso parlare delle sigarette elettroniche, un trend che da anni colleziona dati da record e dimostra una curva sempre crescente. Non per caso, si fa riferimento ad un mercato molto ricco, che vede la presenza di diversi competitor e aziende di livello internazionale. Può essere dunque interessante capire quali sono i numeri che vengono puntualmente registrati in Europa, in merito alla vendita delle e-cig. In secondo luogo, è utile investigare anche i motivi che si trovano alla base di questo successo, dunque quelle ragioni che spingono sempre più spesso i fumatori verso questi apparecchi hi-tech.

I dati sulle sigarette elettroniche in Europa

Quello delle e-cig, come anticipato poco sopra, è un mercato con un giro d’affari davvero impressionante. Lo provano i dati, secondo i quali il mercato europeo delle sigarette elettroniche ha un valore che nell’arco di qualche anno potrebbe superare i 7 miliardi di euro. In pratica, se si fa un confronto a livello globale, si scopre che la zona UE è seconda soltanto agli Stati Uniti d’America, assoluti primatisti di questa particolare classifica, con un totale di circa 4,8 miliardi di dollari. I numeri espressi bastano per capire che il settore delle e-cig porta ad un volume di vendite in costante crescita, anche in Italia. Il Belpaese, infatti, contribuisce al mercato delle sigarette elettroniche in Europa con una buona quota, pari al 10% circa. Nello specifico, l’Italia ha registrato un forte boom di vendite dal 2016, con un incremento superiore al +200%.

I motivi del successo delle e-cig

Per prima cosa, la sigaretta elettronica ha un costo più contenuto, e lo si capisce anche dal listino presente sul sito web di blu, ad esempio. Se si fa un confronto con le sigarette tradizionali, rivolgendosi a questo mercato è possibile risparmiare delle cifre molto interessanti, da poter investire in modi diversi. Poi è chiaro che si trovano molti altri vantaggi, riguardanti stavolta gli aspetti legati alla dipendenza, sia fisica che psicologica. I liquidi con nicotina permettono di sopperire alla prima, scendendo in modo graduale con la percentuale di questa sostanza, così da eliminare la dipendenza senza subire l’astinenza da nicotina. In secondo luogo, la struttura e il funzionamento delle sigarette elettroniche permettono di mantenere tutti quei gesti cari ai fumatori, come il portarsi il dispositivo alla bocca, il calore e il “fumo” (o per meglio dire il vapore).

Concludendo, le motivazioni alla base del successo delle sigarette elettroniche sono molte, e spesso sono legate non alle mode del momento ma a due fattori concreti: il risparmio in termini economici, e la possibilità di utilizzare un dispositivo che ricorda molto le sigarette, ma che non provoca gli stessi danni.