Sigilli a tre prefabbricati abusivi a Borgo Hermada, sequestrata un’area di 5.000 mq

Una vasta area di oltre 5.000 metri quadrati in località Borgo Hermada, nel territorio di Terracina, è stata sottoposta a sequestro preventivo, al termine di un’operazione congiunta condotta dalla Polizia Locale e dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.
All’interno del terreno, i proprietari, residenti nella provincia di Roma, avevano realizzato tre manufatti prefabbricati di circa 40 mq ciascuno, completi di allacci alle utenze, il tutto in assenza delle autorizzazioni necessarie e in violazione della normativa urbanistica vigente. L’area, inoltre, risulta essere soggetta a vincolo PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), elemento che aggrava ulteriormente la posizione degli interessati.
Gli accertamenti, svolti dagli agenti del Comandante Mauro Renzi, hanno portato alla denuncia dei proprietari all’Autorità Giudiziaria, con l’ipotesi di reato di lottizzazione abusiva, tra le altre. Le indagini sono ancora in corso per verificare ulteriori violazioni o responsabilità.