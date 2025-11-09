Siracusa-Latina, imperativo vincere: le probabili formazioni

Imperativo vincere: si apre così l’analisi sulla sfida odierna tra Siracusa e Latina Calcio 1932, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, con calcio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Nicola De Simone”.

Trasferta siciliana per i nerazzurri di mister Alessandro Bruno, chiamati a un solo risultato: la vittoria. I tre punti mancano ormai da un mese, precisamente dal successo interno contro il Benevento, altra big del girone. Da allora, tra prestazioni altalenanti e pareggi di valore – come quello ottenuto al “Francioni” contro la capolista Salernitana – il Latina ha mostrato solidità ma anche la difficoltà di trasformare la buona mole di gioco in risultati concreti.

La classifica racconta di una squadra nel cuore del gruppo, ma ancora troppo esposta ai venti della zona calda. Con 14 punti in 12 partite, il Latina occupa attualmente l’ultima posizione utile per la salvezza, ma la Serie C di quest’anno, e non solo, è un campionato in cui tutto è ancora possibile: appena tre punti separano i pontini dalla zona playoff, e soltanto uno li divide da quella playout. Una forbice minima, che amplifica il peso specifico di ogni risultato.

Il vero rammarico, per Bruno e i suoi, è aver perso quell’inerzia positiva dell’avvio di stagione, quando il Latina correva con le migliori, salvo poi rallentare proprio contro le formazioni di bassa classifica. Ecco perché la gara di oggi è tutt’altro che scontata: il Siracusa, fanalino di coda con 6 punti in 12 giornate, rappresenta una trappola pericolosa. Le statistiche raccontano di un Latina spesso in difficoltà quando è costretto a “fare la partita”, e quella di oggi potrebbe rientrare perfettamente in questo copione.

Situazione tesa anche in casa aretusea: per il tecnico Stefano Turati la gara del “De Simone” è un vero e proprio spartiacque. Dopo la grande cavalcata in Serie D e la promozione conquistata pochi mesi fa, l’inizio in Lega Pro è stato complesso e una nuova sconfitta potrebbe costargli la panchina. Sei punti sono pochi, ma lo spirito del gruppo resta vivo e Siracusa, davanti al proprio pubblico, proverà a giocarsi l’ultima carta per rilanciarsi.

Bruno, dal canto suo, ha predicato massima attenzione: nessuna sottovalutazione, perché – come ha più volte ricordato – le gare più difficili non sono contro le prime, ma contro chi lotta per la sopravvivenza. Oggi per il Latina non è solo una sfida da vincere, ma un bivio stagionale: un passo falso complicherebbe la corsa e rischierebbe di confinare i nerazzurri in quella terra di mezzo tra chi sogna i playoff e chi teme i playout.

È il momento di dare una svolta. Per non restare nel limbo, per ripartire, e per ritrovare finalmente la vittoria.

Siracusa – Latina: le probabili formazioni

Siracusa (4-2-3-1): Farroni, Zanini, Pacciardi, Bonacchi, Cancellieri; Limonelli, Candiano; Guadagni, Gudelevicius, Valente; Molina. Allenatore Turati

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Calabrese, Marenco, Parodi; Ercolano, Pellitteri, Quieto, De Ciancio, Pace; Ekuban, Parigi. Allenatore Bruno