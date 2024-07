Sistema mafioso ad Aprilia, 40 indagati: tutti i nomi dell’inchiesta

L’operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma di questa mattina, ha portato all’arresto del sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi, e di altre 24 persone, con altre 15 indagate.

Questo evento ha scosso la comunità locale, rivelando legami profondi tra amministratori pubblici e organizzazioni criminali.

Principi, sindaco in carica, e Antonio Terra, ex sindaco, insieme a Luana Caporaso, ex assessore ai lavori pubblici e candidata sindaca alle ultime elezioni, sono accusati di avere legami con la ‘ndrangheta, con l’obiettivo di estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti e reati contro la pubblica amministrazione. Le organizzazioni criminali coinvolte miravano a controllare attività economiche, appalti e servizi pubblici, oltre a influenzare il libero esercizio del voto.

L’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Roma, elenca dettagliatamente i nomi degli indagati, tra cui il sindaco Principi e altre figure di rilievo nella criminalità locale. L’inchiesta ha messo in luce un sistema di corruzione e intimidazione che ha coinvolto vari livelli dell’amministrazione comunale e politica.

Nei prossimi giorni, verrà nominata una commissione prefettizia per valutare se ci siano le condizioni per lo scioglimento del Comune di Aprilia per infiltrazioni mafiose. Questo passaggio è fondamentale per garantire che le istituzioni locali possano operare in modo trasparente e libero da condizionamenti criminali.

Le attività criminali e i legami sospetti risalgono al 2018, periodo in cui Lanfranco Principi era vicesindaco sotto la gestione dell’ex sindaco Antonio Terra. Questo contesto storico è essenziale per comprendere la portata delle accuse e la profondità delle infiltrazioni mafiose.

Con l’arresto del sindaco Principi e di altre figure chiave, si apre una nuova fase di indagini e processi che mirano a ripulire l’amministrazione di Aprilia dalle influenze mafiose. La comunità locale e le istituzioni devono ora affrontare le sfide poste da queste rivelazioni, lavorando per ristabilire la fiducia nel governo locale e nei suoi rappresentanti.

Nomi degli Indagati

1. **Patrizio Forniti** – Nato a Roma il 06/03/1972

2. **Luca De Luca** – Nato a Nepi (VT) il 18/01/1957

3. **Marco Antolini** – Nato ad Albano Laziale (RM) il 18/02/1969

4. **Ivan Casentini** – Nato ad Albano Laziale (RM) il 19/01/1979

5. **MDC** – Nato ad Aprilia (LT) il 27/06/1962, deceduto in Aprilia il 26/11/2021

6. **Luigi Morra** – Nato ad Aprilia (LT) il 15/04/1960

7. **Antonino Ziino** – Nato a Reitano (ME) il 21/09/1960

8. **Nabil Salami** – Nato a Cori (LT) il 20/08/1989

9. **Monica Montenero** – Nata ad Albano Laziale (RM) il 26/11/1972

10. **Yesenia Forniti** – Nata il 12/06/1995 ad Aprilia

11. **Riccardo (detto Roberto) Venditti** – Nato a Velletri (RM) il 05/08/1977

12. **Lanfranco Principi** – Nato ad Aprilia (LT) il 06/01/1964

13. **Sergio Gangemi** – Nato a Reggio Calabria (RC) il 17/08/1974

14. **Simone Amarilli** – Nato ad Anzio (RM) il 15/03/1974

15. **Sergio Caddeo** – Nato a Latina il 19/11/1971

16. **Antonio Fusco** – Nato a Latina il 26/01/1963

17. **Antonio Morra** – Nato ad Aprilia il 21/02/1988

18. **Massimo Picone** – Nato ad Aprilia (LT) il 11/12/1972

19. **Matteo Aitoro** – Nato ad Aprilia (LT) il 04/05/2001

20. **Jasmail Singh** – Nato a Patiala (India) il 01/04/1976

21. **Gianluca Vinci** – Nato a Velletri (RM) il 29/05/1977

22. **Gianluca Mangiapelo** – Nato a Latina il 19/08/1978

23. **GM** – Nato ad Albano Laziale (RM) il 15/04/1968, deceduto in Roma il 23/06/2024

24. **Gianluca Micheli** – Nato ad Aprilia (LT) il 15/10/1969

25. **Gianluca Ambrosini** – Nato ad Albano Laziale (RM) il 03/03/1971

26. **Giulia De Rosa** – Nata a Roma il 16/10/1973

27. **Salvatore Smiraglia** – Nato a Napoli il 20/10/1990

28. **Stefano Licari** – Nato ad Aprilia (LT) il 18/03/1993

29. **Dimitri Montenero** – Nato ad Aprilia (LT) il 21/10/1988

30. **Tiziano Paternoster** – Nato ad Aprilia (LT) il 05/07/1983

31. **Daniele Ambrosini** – Nato ad Aprilia (LT) il 29/04/1982

32. **Simone Tosi** – Nato ad Albano Laziale (RM) il 22/11/1983

33. **Manuel Montenero** – Nato ad Aprilia (LT) il 08/10/1982

34. **Antonio Terra** – Nato ad Aprilia (LT) il 18/02/1963

35. **Luana Caporaso** – Nata ad Aprilia (LT) il 03/07/1987

36. **Paolo Terribili** – Nato a Marino (RM) il 28/06/1959

37. **Umberto Martone** – Nato ad Aosta il 17/07/1955

38. **Urbano Tesei** – Nato ad Aprilia (LT) il 05/11/1960

39. **Marco Laorente** – Nato ad Albano Laziale (RM) il 24/08/1975

40. **Fabrizio Antolini** – Nato ad Albano Laziale (RM) il 12/06/1967