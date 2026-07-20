È stata una serata di grande sport, partecipazione e condivisione quella vissuta sabato 18 luglio a Borgo Vodice, dove la Sisto Run ha regalato emozioni nella dodicesima tappa del circuito podistico OPES “In Corsa Libera”. La manifestazione, organizzata dalla Parrocchia Cristo Re di Borgo Vodice con il patrocinio del Comune di Sabaudia, ha confermato la propria crescita, richiamando atleti lungo l’affascinante percorso di 11 chilometri tra Borgo Vodice e il territorio circostante. Accanto alla gara competitiva, anche la camminata non competitiva e il tradizionale Carnevale Estivo hanno trasformato l’evento in una vera festa per tutta la comunità.

Nella classifica assoluta maschile della Sisto Run si è imposto Antonello Di Cicco della Pol. Atletica Ceprano, che ha tagliato il traguardo in 32’34”. Alle sue spalle si è classificato Pasquale Rutigliano dell’Atletica Pro Canosa con il tempo di 32’50”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Matteo La Cascia della Nuova Podistica Latina, che ha concluso la gara in 34’59”.

Tra le donne, la vittoria è andata a Roberta Andreoli dell’ASD Podistica Avis Priverno, prima al traguardo in 42’29”. Seconda posizione per Laura Ciccacci della GSBRUN con il tempo di 45’11”, mentre ha completato il podio Valentina Zecchi dell’ASD Ingegneri Latina, che ha fermato il cronometro a 46’23”.

“Sono felice del successo della gara – commenta il direttore tecnico Marco Ricci – Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Sabaudia ed il Delegato allo Sport Massimo Mazzali per la preziosa collaborazione, OPES, tutte le società e gli atleti che hanno preso parte alla Sisto Run e Viviana Bisegna che anche quest’anno ha curato il format della camminata nel contesto del nostro carnevale estivo. Un grazie ai nostri sponsor Azienda Agricola Di Girolamo Gianni, Maione Store di Latina, Cooperativa Agricola La Mia Terra”.

L’edizione 2026 ha confermato la Sisto Run come uno degli appuntamenti capaci di coniugare competizione, promozione del territorio e spirito di aggregazione. Determinante il lavoro degli organizzatori, dei volontari, degli sponsor e delle istituzioni, che hanno garantito una manifestazione impeccabile sotto il profilo organizzativo e della sicurezza. Il ristoro finale, le premiazioni e il Carnevale Estivo hanno chiuso una giornata vissuta all’insegna dello sport e della convivialità, consolidando ulteriormente il ruolo della Sisto Run all’interno del calendario In Corsa Libera.