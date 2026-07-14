Il Circuito Podistico OPES “In Corsa Libera” è pronto a vivere un nuovo appuntamento con la 12ª tappa stagionale. Sabato 18 luglio, riflettori puntati su Borgo Vodice, dove andrà in scena la quarta edizione della Sisto Run.

L’organizzazione proporrà una gara competitiva di 11 chilometri, con ritrovo fissato alle 16:30 in Piazza dei Caduti e partenza alle 18:30. Il percorso attraverserà il territorio tra Borgo Vodice e le aree limitrofe, offrendo ai partecipanti un tracciato veloce ma allo stesso tempo suggestivo, immerso nel paesaggio della pianura pontina. Accanto alla prova agonistica è prevista anche una camminata non competitiva di 5 chilometri nella splendida cornice della Cantina Sant’Andrea, pensata per coinvolgere famiglie, appassionati e tutti coloro che desiderano vivere una giornata all’insegna dello sport e della convivialità.

“Desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale di Sabaudia ed il Delegato allo Sport Massimo Mazzali per la preziosa collaborazione e OPES per il supporto – dichiara il direttore tecnico della gara, Marco Ricci – Ormai questa corsa è diventata un appuntamento fisso dell’estate sabaudiana e rappresenta un momento di sport, aggregazione e valorizzazione del territorio. Un grazie speciale va anche ai nostri sponsor e, in particolare, all’Azienda Agricola Di Girolamo Gianni, al Maione Store di Latina e alla Cooperativa Agricola La Mia Terra per il loro fondamentale sostegno. Vi aspettiamo tutti al Carnevale Estivo”.

Il programma non si fermerà alla gara. Al termine della manifestazione gli atleti saranno accolti con il tradizionale ristoro finale, con fette di cocomero offerte dall’organizzazione, mentre dalle ore 21 spazio al Carnevale Estivo e alle premiazioni, trasformando la Sisto Run in una vera festa per tutta la comunità.

Sono previsti premi per i primi tre classificati assoluti maschili e femminili, per i vincitori di categoria e per le prime tre società con il maggior numero di atleti giunti al traguardo.

Dopo undici tappe ricche di emozioni, il Circuito Podistico OPES “In Corsa Libera” è pronto a regalare un’altra serata di grande sport. La Sisto Run si conferma così un appuntamento capace di unire agonismo, promozione del territorio e spirito di condivisione.