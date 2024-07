Sisto Run, in arrivo la seconda edizione e carnevale estivo

Tutto pronto per la seconda edizione della tappa numero dieci del Circuito Podistico “In Corsa Libera”. Con l’esordio partecipato dello scorso anno, la Sisto Run torna ad animare i comuni di Sabaudia, Terracina e Pontinia il prossimo sabato 27 luglio 2024.

La corsa è organizzata dalla Parrocchia di Cristo Re di Borgo Vodice, con il patrocinio del Comune di Sabaudia e si svolgerà sulla distanza di 11 km su di un percorso misto sterrato/asfalto con ristori lungo il percorso e al termine della manifestazione.

“Dopo il successo dello scorso anno, ci auguriamo che questa seconda edizione sia quanto più partecipata possibile – commenta Davide Gardellini – presidente del comitato festeggiamenti della Parrocchia di Cristo Re – Ricordiamo che la Sisto Run fa parte del programma della festa patronale di Borgo Vodice che terminerà il 25 agosto. La gara è molto suggestiva con un percorso di 11 km di cui 3 di sterrato lungo l’argine del Fiume Sisto. Anche quest’anno abbiamo organizzato la camminata sportiva di 5 km che arriverà all’interno della Cantina Sant’Andrea con rinfresco enogastronomico offerto. Dalle 21 inoltre, il carnevale estivo con carri allegorici. Ringraziamo il Comune di Sabaudia nella persona del delegato allo Sport Massimo Mazzali per la collaborazione ed Patrocinio concesso all’iniziativa ed i main sponsor Cooperativa Agricola Gianni Di Girolamo che fornirà i pacchi gara, la cantina Sant’Andrea, Azienda Agricola Marasca e Cooperativa Agricola La Mia Terra e Risto 53 che offrirà gli scatti dell’evento a cura di Foto4Go”.

Le iscrizioni saranno a numero chiuso per un massimo 500 partenti con pacco gara garantito ai primi 150 iscritti. Alle 16.30 è previsto il ritrovo gara presso la Piazza dei Caduti di Borgo Vodice (LT) con partenza ore 18:30. Le iscrizioni sono aperte su www.raceservice.it entro il 27 luglio 2024 ore 17:00. Inoltre, dalle ore 16:15 alle ore 18:30 del giorno 27 Luglio 2023 esclusivamente in presenza ed in loco presso Piazza dei Caduti di Borgo Vodice (LT), sarà possibile iscriversi alla “Camminata Sisto Event Run”. Un percorso di 6 Km condotto da persona esperta con partenza dalla Piazza dei Caduti di Borgo Vodice (LT) e arrivo presso la Cantina San Andrea sita in Via Renibbio, con visita guidata all’interno della Cantina, piccolo rinfresco enogastronomico e ritorno alla Piazza dei Caduti di Borgo Vodice. Sarà possibile per gli atleti e le società ritirare il pettorale il 27 luglio dalle 16.00 alle 18.00 presso Piazza dei Caduto Borgo Vodice (LT).

Al termine della gara, comprensivo nella quota di iscrizione sarà,garantito a tutti i partecipanti e a tutti i presenti un piatto di pennette all’arrabbiata a cura dei ragazzi della Parrocchia Cristo Re. Al termine dell’evento a partire dalle ore 21:00 avrà luogo il “Carnevale Estivo”, con presenza statica nella Piazza dei Caduti di Borgo Vodice di carri allegorici.