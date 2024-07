Sisto Run, podio per Falcone e bis di Gabrielli

Un grande successo per la seconda edizione della Sisto Run, tappa numero dieci del Circuito Podistico “In Corsa Libera” organizzata dalla Parrocchia di Cristo Re di Borgo Vodice, con il patrocinio del Comune di Sabaudia.

A conquistare il podio dopo 11 km percorsi tra i comuni di Sabaudia, Terracina e Pontinia è stato Cristian Falcone della Nissolino Intesatletica 00:40:31, seconda piazza per Giancarlo Grieco della Nuova Podistica Latina 00:41:07 e terzo gradino del podio per Onorato Venditti della Olimpia Lazio 00:41:26.

Per le donne, bis di Pamela Gabrielli della Runforever Aprilia che dopo la vittoria dello scorso anno, si riprende il primo posto e chiude in 00:47:12; seconda Roberta Andreoli della Podistica Avis Priverno 00:48:43 e terza piazza per Francesca Mannini 00:52:31.

“Siamo contenti del successo di questa seconda edizione della Sisto Run che ha visto primeggiare Cristian Falcone tra gli uomini ed il bis di Pamela Gabrielli per le donne – commenta Davide Gardellini – presidente del comitato festeggiamenti della Parrocchia di Cristo Re – Nonostante la serata afosa, abbiamo registrato una grande partecipazione dei runners che ringraziamo vivamente. Tengo a ringraziare il Comune di Sabaudia nella persona del delegato allo Sport Massimo Mazzali, il partner Maione Store di Maria Cristina Maione per il supporto in gara e gli atleti al seguito, gli sponsor Cooperativa Agricola Gianni Di Girolamo, la cantina Sant’Andrea, l’Azienda Agricola Marasca, la Cooperativa Agricola La Mia Terra, Risto 53 ed il Bar La Fenice. Grazie alla presenza dell’atleta speciale Massimiliano Colaiuta che ha preso parte alla gara insieme al suo spingitore Luca Monescalchi e che abbiamo avuto il piacere di omaggiare. Grande successo – conclude – con il proseguo di serata con il carnevale estivo e con schiuma party che ha visto divertirsi all’inverosimile molti ragazzi del nostro borgo. Questo ci rende fieri di aver realizzato qualcosa per l’intera comunità. Appuntamento al prossimo anno sempre in collaborazione con Opes Latina ed il Circuito In Corsa Libera di Davide Fioriello che ringraziamo”.

Tanto entusiasmo anche per la passeggiata di 6 Km partita dalla Piazza dei Caduti di Borgo Vodice e arrivata presso la Cantina San Andrea con visita guidata e rinfresco enogastronomico.