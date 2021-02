Sit In Park Hotel: “Per noi il lavoro è altro”. Coletta e LBC a difesa dell’assessore Lepori

Stamane piazza del Popolo a Latina è stata lo scenario della manifestazione organizzata dai lavoratori e dalle lavoratrici del settore turistico ricettivo a sostegno delle ex lavoratrici Park Hotel di Latina.

Molta la solidarietà dimostrata dai tanti passanti e cittadini in Piazza del Popolo. Le lavoratrici hanno risposto con i striscioni, bandiere ed i slogan. Oggi sono scesi in piazza a denunciare – secondo quando da loro dichiarato – la realtà del lavoro in nero che avveniva nella struttura ricettiva, di cui è responsabile legale Simona Lepori, assessore alle Attività Produttive. Protesta organizzata dalla UILTUCS Latina.

“Stiamo denunciando da mesi i lavoro “sporco” – dichiara Gianfranco Cartisano della Uiltucs – perché irregolare frodando e ledendo i diritti delle lavoratrici, che per svariati anni hanno lavorato percependo euro 3,50 l’ora alle dipendenze del PARK HOTEL di Latina gestito dall’Amministratore Unico oggi Assessore alle Attività Produttive Simona Lepori”.

L’assessore Lepori, nel consiglio comunale concomitante, ha ribadito di rimanere al suo posto e ha parlato di strumentalizzazioni della vicenda oltreché ad aver sostenuto di non aver ricevuto nessuna contro-proposta da parte di lavoratrici e sindacato al tavolo presso l’Ispettorato del Lavoro.

Sempre durante lo svolgimento del Consiglio Comunale, il sindaco Damiano Coletta, e i rappresentanti di LBC, hanno preso posizione sul caso Lepori, appoggiando l’ assessore alle Attività Produttive, in quanto il caso non ha nulla a che vedere con la gestione dell’amministrazione comunale.