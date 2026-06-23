Skate park a Latina, nuovo sopralluogo: sarà pronto entro l’anno nuovo

Un’attesa lunga oltre dieci anni sta per finire per i giovani e gli appassionati di sport urbani. È quanto emerso durante il sopralluogo effettuato dal sindaco Matilde Celentano, insieme all’assessore allo Sport Andrea Chiarato e alla dirigente Micol Ayuso, presso il cantiere del parco Santa Rita, dove sono in pieno svolgimento i lavori per la realizzazione del primo skate park comunale della città. Il progetto, finanziato con 387mila euro provenienti dai fondi europei FESR, punta a trasformare l’area non solo in un polo sportivo moderno, ma anche in uno spazio di socializzazione sicuro e integrato con l’ambiente circostante. L’intervento sta prendendo forma su un’area complessiva di circa 900 metri quadrati con superficie drenante, all’interno della quale 400 metri quadrati saranno interamente dedicati alle evoluzioni sugli skate. La struttura sarà dotata di un impianto di illuminazione, una recinzione perimetrale, un sistema di videosorveglianza e un chiosco bar per renderla accogliente e protetta, preservando al contempo gli alberi già presenti nel parco.

La prima cittadina ha espresso grande soddisfazione per il traguardo che si sta delineando, sottolineando il valore sociale dell’opera. “Sta prendendo forma un progetto atteso da oltre dieci anni da tantissimi giovani e appassionati – ha dichiarato la prima cittadina –. Grazie a un finanziamento FESR di 387mila euro, stiamo realizzando non soltanto un nuovo impianto sportivo, ma un vero e proprio luogo di aggregazione e condivisione, pensato per favorire l’incontro tra generazioni diverse e promuovere stili di vita sani e attivi. Questo è un impegno che ho preso personalmente con ragazzi che praticano questo sport e sono orgogliosa che stiamo per portare il progetto a compimento e ringrazio, per questo, l’assessore allo sport Andrea Chiarato, la dirigente Micol Ayuso e gli uffici. Abbiamo riservato, inoltre, grande attenzione all’ambiente, scegliendo di preservare le alberature esistenti e di valorizzare l’area verde circostante, affinché questo primo skate park comunale si integri armoniosamente nel contesto urbano. Inoltre, l’impianto sarà recintato e videosorvegliato, per renderlo sicuro. La presenza di una scuola a indirizzo sportivo nelle vicinanze renderà questa struttura ancora più viva e frequentata, offrendo nuove opportunità di sport, crescita e socializzazione”.

La centralità del finanziamento europeo è stata rimarcata anche dall’assessore allo Sport, che ha delineato il cronoprogramma per la conclusione delle opere. “L’inserimento dello skate park nella prima tranche di finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027, su indirizzo del Sindaco, ci ha consentito di avviare fin da subito un progetto fortemente richiesto dai giovani e dagli appassionati di questa disciplina – ha dichiarato l’assessore Andrea Chiarato -. Sono attualmente in corso i lavori su un’area di 400 metri quadrati che ospiterà lo skate park, all’interno di una piazzola di circa 900 metri quadrati con superficie drenante. L’intervento prevede inoltre l’installazione dell’illuminazione, di un sistema di videosorveglianza e di un chiosco bar, elementi che contribuiranno a rendere l’area, interamente recintata, più accogliente, funzionale e sicura. L’obiettivo è completare i lavori entro la fine dell’anno e consegnare alla città uno spazio moderno e aperto a tutti, dedicato a una disciplina che oggi è anche sport olimpico, offrendo nuove opportunità di pratica sportiva, aggregazione e socializzazione alle giovani generazioni e all’intera comunità”.