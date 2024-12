Smaltimento illecito dei rifiuti, sequestrato un frantoio di Terracina

Un frantoio oleario di Terracina è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri. I sigilli sono scattati questa mattina a seguito di irregolarità riscontrate durante uno dei controlli mirati alle attività dei frantoi oleari in corso da parte dei militari pontini. Il sequestro è avvenuto dopo che è stato accertato che nello stabilimento sono state scoperte gravi violazioni in merito alla gestione dei rifiuti e delle acque di vegetazione prodotte dall’impianto.

Le acque di vegetazione, rifiuti altamente inquinanti se non trattati correttamente, venivano smaltite illecitamente. In particolare, il refluo veniva scaricato nella pubblica fognatura mediante un sistema fraudolento di tipo by-pass, che aggirava le normative in materia di smaltimento dei rifiuti.

Oltre alla gestione illecita dei rifiuti liquidi, è emersa anche la mancanza di tracciabilità dei rifiuti e l’assenza di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività. Per tali violazioni, il responsabile dell’azienda è stato denunciato in stato di libertà.