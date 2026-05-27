Smaltimento illecito di rifiuti, operazione antimafia anche a Latina: 19 misure cautelari

C’è anche Latina tra i territori coinvolti nella vasta operazione scattata dalle prime ore di questa mattina contro il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti speciali.

L’attività è condotta dai Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, nell’ambito di un’inchiesta su una presunta organizzazione criminale attiva nello smaltimento illegale di rifiuti provenienti da diverse province della Campania.

Secondo quanto emerso, i rifiuti sarebbero stati trasportati e abbandonati in aree agricole tra la provincia di Foggia e la BAT, la provincia di Barletta-Andria-Trani.

In campo circa 90 militari, impegnati nell’esecuzione di 19 provvedimenti cautelari tra Campania, Lazio e Puglia. Le operazioni stanno interessando anche i territori di Napoli, Benevento, Bari, Roma, Caserta, Foggia e Latina.

Ulteriori dettagli sull’inchiesta saranno illustrati nel corso della conferenza stampa prevista in mattinata presso la Procura della Repubblica di Bari.