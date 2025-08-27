Smaltimento illegale di rifiuti nell’azienda agricola tra Aprilia ed Ardea

Un’operazione mirata dei Carabinieri Forestali del NIPAAF di Latina ha portato alla luce un tentativo di smaltimento illecito di rifiuti speciali all’interno di un’azienda agricola situata al confine tra le province di Latina e Roma.

I militari, impegnati in controlli finalizzati alla repressione dei fenomeni di inquinamento ambientale, hanno sorpreso sul posto un escavatore in azione e un cumulo di materiale del tipo TNT (tessuto non tessuto), comunemente utilizzato in agricoltura per la protezione delle colture. Il rifiuto era stato ammassato in un avvallamento naturale del terreno, nascosto alla vista da vegetazione ad alto fusto, e collocato all’interno di una buca scavata con mezzi meccanici, pronto – secondo gli investigatori – per essere interrato.

Dalla verifica è emerso che l’area ricade nel territorio comunale di Ardea (RM), seppur adiacente alla località La Cogna, nel comune di Aprilia (LT). Per impedire la prosecuzione della condotta illecita, i Carabinieri Forestali hanno posto sotto sequestro circa 110 metri quadrati di superficie agricola. Il titolare dell’azienda è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Velletri, competente per territorio.