Soddisfazioni nazionali per i Bufali Latina

Maggio si rivela un mese proficuo per i Bufali Latina, soprattutto nel settore giovanile. Il Coaching Staff della squadra continua la campagna di divulgazione del Flag Football nelle scuole superiori e primarie della provincia di Latina, coinvolgendo circa 600 alunni in un progetto trasversale che unisce nozioni tecniche e valori educativi di questo sport made in USA.

Le attività culmineranno il prossimo sabato 18 e domenica 19 presso il Campo Coni di Latina, durante la Festa dello Sport organizzata dall’Opes con il patrocinio del Comune di Latina. La società pontina sarà presente con uno stand, offrendo a giovani e adulti l’opportunità di provare il Flag Football e presentando la loro offerta sportiva, che include categorie Open, Under 16, Femminile e attività fino ai 60 anni di età.

Venerdì 17, durante l’inaugurazione della kermesse, saranno assegnate le Benemerenze del Comitato Provinciale Opes. Tra i premiati come Atleta Maschile e Femminile spiccano i tesserati dei Bufali Latina, Borgese Martina e Alessandrini Mario, per i meriti sportivi relativi alla stagione 2023.

Un’altra importante notizia è la convocazione di due esordienti della categoria Under 16, Francesco Sarappa (Difesa – ruolo Linebacker) e Giacomo Tucci (Attacco – ruolo Wide Receiver), allo stage della Nazionale che si terrà il 25 e 26 maggio a Varese. Con queste convocazioni, il numero degli atleti di Latina chiamati allo stage nazionale nell’ultimo anno solare sale a cinque, includendo Pilone Under 16 e Borgese e Rossetto nella categoria Femminile Senior.