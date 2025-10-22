Sold out per Shirley Valentine al Teatro Pistilli di Cori

È stato un tutto esaurito sabato sera e domenica pomeriggio al teatro comunale ‘Luigi Pistilli’ di Cori per lo spettacolo ‘Shirley Valentine’ di Willy Russell, interpretato da Francesca Corbi. Oltre 300 persone hanno apprezzato la celebre commedia britannica che racconta, con ironia e profondità, la storia di una donna che decide di rimettere in discussione la propria vita, riscoprendo la libertà e la voglia di ricominciare. Tra momenti di comicità e riflessione, lo spettacolo ha fatto emozionare e divertire il pubblico, grazie alla sensibilità e alla presenza scenica di Francesca Corbi, attrice e doppiatrice, che ha saputo restituire tutta l’umanità e la forza della protagonista.

Le musiche originali del maestro Carlo Vittori hanno accompagnato la rappresentazione, arricchendola di suggestioni sonore che hanno contribuito a creare un’atmosfera intensa e moderna, perfettamente in sintonia con i temi universali del testo: il coraggio di cambiare, la solitudine, l’amore e la ricerca di sé. Lo spettacolo è stato organizzato da Opera Prima Teatro e dalla Pro Loco Cori, con il patrocinio del Comune di Cori, a conferma della vivacità culturale del territorio lepino e dell’impegno con cui l’amministrazione comunale di Cori continua a promuovere il teatro di qualità.

Visto il grande successo di pubblico, l’opera sarà presto portata in scena a Latina, presso il teatro di Opera Prima.