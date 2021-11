Sonnino, bando per la gestione della centrale olivicola di San Bernardino

È stato pubblicato il bando di gara per la locazione e gestione della centrale olivicola che si trova a Sonnino in località San Bernardino di proprietà della XIII Comunità Montana Lepini-Ausoni, che pur essendo in liquidazione, ha fortemente voluto avviare le procedure affinché questo bene possa tornare ad essere utile alla comunità e a produrre il fiore all’occhiello dei prodotti del nostro territorio.

La scadenza del bando è fissata per il 22.12.2021 alle ore 13:00. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgeranno attraverso Posta Elettronica Certificata, i documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma NET4MARKET e sul sito internet della XIII Comunità’ Montana Lepini – Ausoni, nella sezione Bandi e Avvisi.

L’intera procedura sarà condotta in modalità telematica, compresa l’apertura delle buste contenenti le offerte. Pertanto i concorrenti non potranno partecipare fisicamente alle sedute di gara ma potranno avere conoscenza delle operazioni di apertura e chiusura, ammissione, esclusione, aggiudicazione sulla piattaforma NET4MARKET. “Abbiamo scelto la procedura esclusivamente online – commenta il Commissario Nardacci – per dare il massimo della trasparenza e della tracciabilità a tutte le operazioni della gara. Spero che la centrale olivicola torni a produrre l’olio di eccellenza che l’ha sempre contraddistinta”.

Copia del bando è disponibile sul sito internet istituzionale della XIII Comunità Montana nella sezione Avvisi e Bandi, di seguito il link di accesso rapido.

http://www.13cmlepini.it/?page_id=4717