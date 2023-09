Sonnino, botte alla compagna e alla figlia di 7 anni: arrestato

Altro episodio di violenza domestica in provincia di Latina. E’ accaduto a Sonnino dove i carabinieri della stazione di Sonnino e Priverno hanno tratto in arresto un 41enne, noto alle Forze dell’Ordine, resosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia in danno della convivente, una donna 37enne, rumena e della figlia minore di 7 anni, causando ad entrambe lesioni. L’uomo per fatti analoghi era già stato denunciato, arrestato e anche sottoposto alle misure di allontanamento della casa familiare. I citati provvedimenti tuttavia sono tutti decaduti.

L’arrestato, su disposizione del PM di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari si sono rapportati in piena sintonia, è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.