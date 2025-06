Sonnino, cade in moto perché drogato: denunciato

Era alla guida della sua moto, quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo e si è schiantato da solo, finendo sull’asfalto. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad accertamenti clinici dai quali è emersa la positività a sostanze stupefacenti.

L’episodio ha coinvolto un uomo di 47 anni, residente a Priverno. L’incidente è avvenuto nel territorio di Sonnino, dove sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione per ricostruire la dinamica del sinistro.

I militari, insospettiti dallo stato del conducente, hanno disposto le analisi per verificare un’eventuale alterazione psicofisica. Gli esiti hanno confermato l’uso di droga e, nei giorni successivi, al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.