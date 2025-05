Sonnino, casa a fuoco: scatta la raccolta fondi sul web

A Sonnino Scalo è scattata una gara di solidarietà per la famiglia Farinella, la cui abitazione ha subito ingenti danni a causa di un incendio lo scorso 10 maggio.

Claudia è la migliore amica di Sofia, che ci viveva insieme ai genitori e il fratellino: “L”incendio – racconta sulla piattaforma GofundMe causato dall’esplosione dell’asciugatrice per motivi ancora sconosciuti, li ha lasciati senza più nulla. In un istante hanno perso non solo la casa, ma anche tutti i loro beni, i ricordi e quel senso di sicurezza che ogni famiglia merita”.

“Attualmente – prosegue – stanno trovando sistemazione temporanea presso dei parenti, ma la strada per ricostruire le loro vite è lunga e piena di sfide. Hanno bisogno del nostro sostegno per affrontare le spese immediate come vestiti, beni di prima necessità e, soprattutto, per iniziare a pensare a un futuro”.

La raccolta fondi di Claudia, raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/una-famiglia-nessuna-casa-ricostruiamo-insieme, è arrivata a 9.500 euro, grazie a più di 250 donazioni.

Nel frattempo anche i colleghi di Christian, papà di Sofia, hanno lanciato un’iniziativa solidale analoga. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/un-aiuto-alla-famiglia-farinella