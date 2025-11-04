Sonnino celebra i 70 anni di Altobelli: quattro giorni di eventi

Sonnino si prepara a festeggiare il 70° compleanno di Alessandro “Spillo” Altobelli, campione del mondo e simbolo calcistico del paese, con una serie di eventi speciali in programma dal 27 al 30 novembre 2025. Le iniziative organizzate dalla Pro Loco vedranno il coinvolgimento di scuole, associazioni sportive, istituzioni e volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo.

Il programma delle celebrazioni prevede incontri con gli studenti delle scuole primarie e secondarie, la dedica della palestra comunale di Capocroce a Eunice Kennedy Shriver (fondatrice di Special Olympics) e una lezione di tecnica calcistica ai giovani dell’ASD Polisportiva Sonnino. Sono previsti anche momenti conviviali come la cena degli Inter Club e degustazioni presso aziende locali.

Grande attenzione sarà data anche alla cultura e alla memoria sportiva: tra le iniziative, una mostra di cimeli e maglie storiche sulla carriera di Altobelli, incontri con personaggi del calcio e l’intervento di ospiti illustri come Gianni Infantino, Beppe Marotta, Gravina e Simonelli durante la giornata “One Man Show”.

Non mancheranno sport e spettacolo: in calendario una partita tra la nazionale italiana cantanti e “Spillo & Friends”, concerti, bandistiche e l’esibizione degli Equipe 84. L’intero programma avrà anche un fine benefico, con raccolte fondi per l’associazione “Nel sorriso di Valeria”.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 30 novembre con giochi per bambini, tornei di calcio balilla umano, momenti musicali e un happy hour in piazza Garibaldi. Tra gli eventi collaterali, la presentazione del libro di Claudio Chiappucci “I Posti del Diablo” darà il via alle manifestazioni già dal 14 novembre.

Un’occasione importante per tutta la comunità di Sonnino, che celebra il suo campione e rafforza il valore dello sport come strumento di aggregazione e memoria collettiva.