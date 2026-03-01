Sonnino, con droga e un piccolo arsenale in casa: arrestato un 45enne

Un 45enne di Sonnino, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale per spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di un piccolo arsenale.

Nello stesso contesto, un uomo di 47 anni di Pontinia, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per il reato di favoreggiamento, avendo negato l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Nel vivo dell’indagine

I due si trovavano insieme quando sono stati scoperti dai carabinieri durante un servizio di controllo straordinario del territorio. Il primo uomo è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione mentre cedeva un involucro al 47enne. Alla vista dei militari, i due hanno cercato di nascondere ciò che stava avvenendo e di disfarsi di quanto in loro possesso. Tutto ciò è stato recuperato prontamente dai carabinieri: cinque dosi di cocaina per un complessivo di quasi 4 grammi, questa la “refurtiva” recuperata dai militari dell’Arma.

Ecco dunque partire una perquisizione domiciliare e personale nei confronti dell’arrestato, dal quale le autorità hanno potuto rinvenire un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Nella soffitta dell’abitazione è stata trovata, poi, una scatola contenente una pistola a tamburo con matricola abrasa smontata, una pistola semiautomatica priva di matricola, due percussori, due molle e quattro canne di vario calibro, tutte prive di matricola e non appartenenti alle armi rinvenute.

Tutto il materiale è stato ovviamente sequestrato e sarà ora oggetto di verifiche da parte delle autorità