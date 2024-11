Sonnino, con la droga in casa: arrestata 31enne marocchina

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Priverno hanno arrestato in flagranza di reato una 31enne marocchina, già nota alle forze di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta con il supporto della Stazione Carabinieri di Sonnino e ha avuto luogo nell’ambito di un servizio mirato a contrastare il traffico di droga nella zona.

Grazie a un’attività investigativa approfondita, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e domiciliare nei confronti della donna. All’interno del suo appartamento, sono stati rinvenuti cinque involucri di marijuana, per un peso complessivo superiore ai 400 grammi, nascosti in diverse stanze. Inoltre, è stato trovato materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, tutto sottoposto a sequestro per ulteriori analisi qualitative e quantitative su delega dell’Autorità Giudiziaria.Dopo aver completato le formalità di rito, la donna è stata trasferita presso il proprio domicilio, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida che si terrà domani mattina.