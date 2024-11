Sonnino, deve scontare una pena di 3 anni: finisce in arresto

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Sonnino hanno arrestato un uomo di 52 anni, del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Latina – Ufficio Esecuzione Penale. L’individuo deve scontare una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, reati commessi nel 2020.

Dopo aver completato le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente. Questo intervento rientra nelle operazioni quotidiane dei Carabinieri per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella regione