Sonnino, furgone si ribalta all’alba: cinque feriti, indagini in corso

Incidente all’alba di oggi a Sonnino lungo via Monte della Pietà, dove un furgone si è ribaltato uscendo di strada su una curva per cause ancora in fase di accertamento. A bordo del mezzo viaggiavano cinque uomini, tutti di origine marocchina, compreso il conducente, un 37enne residente a Sonnino.

Il veicolo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo in un tratto particolarmente stretto e tortuoso, finendo fuori carreggiata e capovolgendosi. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nel sinistro.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti.