Sonnino, gira a piedi con il crack: a casa marijuana e hashish

Un 45enne di Sonnino, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio.

Fermato a piedi durante un controllo, è stato trovato con una dose di crack. La perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di altri grammi di marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento.

L’intervento rientra nell’operazione “Alto Impatto”, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina con il supporto dell’8° Reggimento Lazio, mirata a contrastare lo spaccio e la microcriminalità.

Nel corso dello stesso servizio, i militari hanno segnalato alla Prefettura di Latina due residenti del capoluogo – un tunisino di 40 anni e un bengalese di 24 – trovati con piccole quantità di crack e hashish.

Complessivamente, sono stati controllati 18 veicoli e 6 persone, ed eseguite sei perquisizioni. Le sostanze sequestrate saranno analizzate in laboratorio.