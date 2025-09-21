Sonnino, intensificata la lotta allo spaccio: fermati tre uomini

Tre uomini di Sonnino – tra i 29 e i 68 anni, tutti noti alle forze di Polizia – sono stati denunciati dalle autorità per detenzione ai fini di spaccio si sostanze stupefacenti.

La perquisizione è stata estesa anche alle casa del 68enne, dove i militari dell’Arma hanno rinvenuto 19 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi da 1 grammo e la restante parte ancora da suddividere, in un blocco unico. Sono stati rinvenuti, poi, 7 grammi di marijuana pronta allo spaccio e strumenti per il confezionamento e quasi 6mila euro in contanti.

I tre sono quindi stati segnalati e denunciati dalle autorità.