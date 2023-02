Sonnino, la salma di Iacovacci sarà traslata nella cappella di famiglia

In occasione dell’anniversario dell’uccisione del Car. Sc. M.O.V.M. “alla memoria” Vittorio Iacovacci. Nella mattinata di mercoledì, la salma del militare sarà portata dal cimitero di Sonnino alla cappella all’interno della proprietà della famiglia a Sonnino Scalo, in via delle Vigne.

Alle ore 10, alla presenza di autorità nazionali e locali, sarà celebrata la santa Messa presso l’abbazia di Priverno-Fossanova, officiata dal Cappellano militare e dal Parroco della locale diocesi. Alle ore 11:10, si procederà al seppellimento della salma dell’Eroe all’interno della Cappella all’interno della proprietà della famiglia, con la resa degli onori militari, la deposizione di una corona d’alloro e la benedizione.

A seguire sarà esposto in volo il tricolore da parte dei militari della Squadra Paracadutismo Sportivo del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”.