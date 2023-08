Sonnino, non solo armi e munizioni nel casolare: oltre 13kg di droga

Non solo armi provento di furto ed oltre circa 500 cartucce di vario calibro, nel casolare di Sonnino dove nei giorni scorsi venne scoperto dai carabinieri un vero e proprio arsenale, i militari hanno rinvenuto ben occultato un notevole quantitativo di droga.

Oltre 13 di marijuana e circa 40gr di hashish pronti al confezionamento ed alla successiva vendita, ritrovati anche materiale ed attrezzatura utilizzata per il peso della sostanza. Per l’uomo, già arrestato la scorsa settimana per le ipotesi di reato di ricettazione e detenzione illegale di armi, nonché detenzione di arma clandestina e di munizionamento, si aggiunge anche il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.