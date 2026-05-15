Sonnino, oggi l’incarico per l’autopsia di Erica Carroccia

Una tragedia che ha scosso l’Italia tutta. La morte di Erica Carroccia, 31enne di Sonnino deceduta dopo un parto gemellare, merita di avere delle risposte: sarà conferito oggi al medico legale l’incarico dell’autopsia, con la salma della donna già posta sotto sequestro dalla magistratura, assieme ad alcuni organi e alla cartella clinica della paziente.

Secondo quanto ricostruito, la donna, recatasi in ospedale per una visita di controllo, è stata invece portata in sala operatoria per un parto d’urgenza. Dopo aver dato alla luce due gemelli – le cui condizioni restano stabili – la 31enne avrebbe avuto una grave emorragia e una sindrome intravascolare.

Tra gli elementi al vaglio, come riportato da LazioTv, anche la scelta del parto: inizialmente era stato proposto alla donna di optare per un cesareo, salvo poi, in questa condizione di emergenza, virare verso il parto naturale.