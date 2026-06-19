Sonnino: picchia la compagna in casa, arrestato 55enne

Ancora una drammatica vicenda di violenza domestica in provincia di Latina. Nella notte appena trascorsa, i carabinieri della stazione di Sonnino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 55 anni, del posto e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’allarme è scattato grazie a una chiamata d’emergenza al 112. I militari sono intervenuti d’urgenza presso l’abitazione della coppia, dove l’uomo aveva appena aggredito fisicamente la convivente. La donna, per sfuggire alla furia del compagno, è riuscita a barricarsi all’interno della camera da letto, chiudendosi a chiave in attesa dei soccorsi.

All’arrivo dei carabinieri, la vittima presentava evidenti lesioni al volto e alle spalle. Affidata subito alle cure del personale sanitario del 118, è stata trasportata al pronto soccorso di Terracina.

Il racconto della donna ha fatto emergere una triste scia di violenze pregresse. La vittima aveva infatti già sporto denuncia nel 2023; un passo che aveva portato all’emissione di un provvedimento di ammonimento da parte del questore di Roma nei confronti del 55enne. Misura che, purtroppo, non è bastata a fermarlo.

L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina, dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.