Sonnino, raid vandalico a Villa Marcus: danni ingenti alla struttura

Raid vandalico a Villa Marcus, la struttura ricettiva situata in località Morgazzano a Sonnino, già sequestrata nel 2016 e dissequestrata nel 2023. Ignoti si sono introdotti nell’edificio, devastando sia gli interni che le aree esterne, causando danni rilevanti.

A denunciare l’accaduto è stato il sindaco di Sonnino, Gianni Carroccia, che ha pubblicato sui social le immagini della devastazione, esprimendo la sua ferma condanna: “Purtroppo, ci troviamo ancora una volta a dover fare i conti con atti vandalici che hanno colpito Villa Marcus, di proprietà della famiglia Veloccia. È un fatto gravissimo che non possiamo tollerare”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, guidati dal maresciallo Renato Esposito, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza interna e delle telecamere presenti nelle proprietà vicine per risalire agli autori del raid.

“L’individuazione dei responsabili – ha aggiunto Carroccia – è solo una questione di tempo. L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia Veloccia, che ha già affrontato tante difficoltà in passato. Spero che, nonostante questo brutto episodio, Villa Marcus possa presto tornare a essere un valore per il nostro territorio”.

La struttura, destinata a diventare un resort di lusso, era stata sequestrata nel 2016 per presunte irregolarità nei lavori di ampliamento, ma nel 2023 il sequestro è stato revocato per prescrizione. La riapertura non era ancora avvenuta, ma ora l’ennesimo ostacolo potrebbe ritardare ulteriormente il progetto.