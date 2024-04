Sonnino, si schianta in auto contro un muro e rifiuta l’alcool test

Ha fatto tutto da solo terminando la sua corsa in auto contro il muro che costeggia la strada statale 69 a Sonnino. Il sinistro è avvenuto allo svincolo con la Strada Provinciale Sonninese e ha visto coinvolto un 42enne di Fondi.

Illeso l’uomo che, all’arrivo dei carabinieri, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per stabilire se fosse alla guida sotto l’effetto di alcool o droga. Per lui è scattata la denuncia per rifiuto dell’accertamento all’uso di sostanze alcoliche e dell’uso di sostanze stupefacenti.