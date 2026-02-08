Sonnino tra droga e furti: i controlli dei carabinieri

Nella serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Terracina hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Sonnino. L’operazione è stata predisposta con finalità preventive, in particolare per il contrasto allo spaccio di sostanzestupefacenti e ai reati predatori.

Nel corso dell’attività, i militari hanno intensificato la presenza su strada, procedendo al controllo di 40 autoveicoli e all’identificazione di 44 persone. Al termine del servizio sono state elevate quattro contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

I controlli rientrano nell’ambito delle attività di prevenzione volte a garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza e a presidiare il territorio.