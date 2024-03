Sono ritenuti pericolosi per il sociale, due sorveglianze speciali a Gaeta

Il primo è un 49enne, già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti, ritenuto affiliato ad un clan camorristico che gestisce il traffico di stupefacenti nella città di Napoli. Il secondo, è un 56enne che si è reso più volte responsabile di atti di stalking.

E’ per questo motivo che la Questura di Latina ha sottoposto alla misura della sorveglianza speciale i due cittadini residenti a Gaeta. Concordando con la proposta formulata dal Questore Gargiulo, il Tribunale di Napoli ha emanato un decreto con il quale il 49enne è stato sottoposto alla misura, con l’obbligo di soggiorno presso il comune di residenza per tre anni e sei mesi; nei confronti del 56enne il Tribunale di Roma ha applicato analoga misura per la durata di due anni, con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e di mantenersi in ogni caso a distanza di almeno 500 metri dalla stessa, disponendo inoltre l’utilizzo del braccialetto elettronico.