Sorelle ritrovate, in corso l’interrogatorio di garanzia ai tre arrestati

Sono attualmente in corso gli interrogatori di garanzia a Valentina D’Acunto, Marco D’Acunto e Vincenzo Esposito, rispettivamente madre, nonno e compagno della mamma di Sarah e Alisya, le due sorelle ritrovate a Formia dopo 15 giorni. Il giudice sta ascoltando quanto hanno da dire i tre soggetti, per poter poi decidere sulla convalida dei provvedimenti precedentemente adottati.

Non sarà invece ascoltata questa mattina zia Sofia, che continua però a concedersi ai giornalisti. Ieri, alla Vita in Diretta, la signora ha aperto alla possibilità di incontrare Stefano Di Giacinto, padre delle due ragazze. Ha proseguito raccontando alcuni aneddoti, di come non si sia pentita di quello che ha fatto, seppur raggirata da una parte della famiglia che non aveva mai conosciuto prima.