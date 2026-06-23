Sorelle ritrovate, parla il padre: “Nei prossimi giorni farò uscire cose importanti”

“Nei prossimi giorni farò uscire qualcosa di importante che le forze dell’ordine già possiedono da un po’, aspettavo solo che le mie figlie fossero in sicurezza”. Ha tuonato così Stefano Di Giacinto alla Vita in Diretta, dopo aver commentato le parole della nonna materna di Alisya e Sarah, Maria, che puntava il dito contro l’uomo, il “cattivo” rimasto fuori e che vorrebbe tutti “sotto terra”.

Oltre a smentire quanto riportato dalla signora, Stefano ha sottolineato come il rapporto con le piccole stesse migliorando prima della loro scomparsa. Già dal 2023, quando le due entrarono nella casa famiglia di Cassino, riusciva a scambiare tranquillamente chiacchiere con loro. Poi, tutto è cambiato, ma lo strappo si stava pian piano ricucendo, soprattutto con Alisya. Sempre durante l’ospitata, è stato chiesto a Di Giacinto cosa pensasse del comportamento della ex moglie prima che uscisse fuori la sua colpevolezza. Già nei giorni scorsi, l’uomo si diceva non nuovo ai comportamenti di Valentina D’Acunto, ora in carcere assieme al compagno e al nonno per sequestro di persona.