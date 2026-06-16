Sorelle scomparse da nove giorni, ipotesi fuga nella casa in montagna

Potrebbe arrivare dalle dichiarazioni del fidanzato di Alisya Di Giacinto uno degli elementi chiave per fare luce sulla scomparsa delle due sorelle di Minturno, Sarah e Alisya, irreperibili ormai da nove giorni dopo l’allontanamento dalla comunità educativa di Civitella Alfedena.

Nel corso della trasmissione televisiva “La Vita in Diretta”, il giovane, Joseph, ha raccontato di aver letto una lettera attribuita alla madre delle ragazze, Valentina D’Acunto, nella quale la donna avrebbe scritto di voler andare a riprendere le figlie dalla struttura, anche con la forza. Circostanza che, secondo quanto emerso, sarebbe già stata riferita agli investigatori.

La pista della casa in montagna

Il ragazzo ha inoltre parlato dell’esistenza di una presunta abitazione situata in una zona montana, che sarebbe stata acquistata senza che molti ne fossero a conoscenza e diversa dalla precedente abitazione della famiglia a Cassino.

Dichiarazioni che ora potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte degli inquirenti, impegnati a verificare ogni elemento utile al ritrovamento delle due minorenni.

Nel frattempo, secondo quanto emerso, all’interno della comunità sarebbe stata rinvenuta una lettera scritta in codice e sarebbe stata accertata la mancanza di alcuni indumenti e prodotti per il trucco. Elementi che potrebbero far ipotizzare un allontanamento preparato con anticipo.

Aperto un fascicolo per abbandono di minori

Nelle scorse ore si è registrato anche un primo sviluppo giudiziario. La Procura di Sulmona ha infatti aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della comunità educativa abruzzese.

L’iniziativa arriva dopo la denuncia presentata dal padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, presso la stazione dei Carabinieri di Scauri.

Le indagini e le ricerche

Gli investigatori stanno inoltre analizzando alcune immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato un’autovettura con i fari accesi nei pressi della struttura nella notte tra il 6 e il 7 giugno, proprio nelle ore della scomparsa.

Parallelamente proseguono senza sosta le ricerche sul territorio. Nella giornata di ieri Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari hanno battuto l’area compresa tra la comunità e il lago di Villetta Barrea, senza però trovare tracce delle due ragazze.