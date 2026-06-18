Sorelle scomparse, l’appello ai negozi del padre: “Sarah è celiaca”

“Ci tengo a ricordare il fatto che Sarah, la più piccola, è celiaca“: così Stefano Di Giacinto, il padre delle due sorelle sparite dodici giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in un video diffuso tramite l’Associazione Penelope, lancia un appello a “chiunque nei negozi, nei negozietti” noti qualcuno che acquista prodotti senza glutine, che potrebbero essere destinati alla dodicenne.
Proseguono senza sosta le ricerche delle ragazze di Minturno. Nel pomeriggio era stato ritrovato un fermaglio rosso appartenente alla più piccola. La speranza tiene alto il morale dei familiari, l’Italia tutta resta a guardare cercando, come può, di aiutare.