Sorelle scomparse, trovato un fermaglio appartenente a Sarah

È notizia dell’ultim’ora: un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sarah è stato ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia di Civitella Alfedena. A riferirlo è Alessia Natali, referente della sezione territoriale per l’Abruzzo di “Penelope”, associazione che si occupa di supporto alle famiglie di persone scomparse.

È il primo vero segnale del passaggio delle due giovani, Sarah e Alisya Di Giacinto, che da 12 giorni sono ormai fuggite dallo stabile che le ospitava. Tante le ipotesi, persino quella che riconduce ad un tal “Comandante Marcos”, ma nessuna porta alle ragazze di 12 e 16 anni.

Un elicottero dei vigili del Fuoco è ora in sorvolo sulla zona, a bassa quota. Le ricerche riprendono, dalla montagna al lago di Barrea. Gli interrogativi sono tanti e tra i più disparati: dal “cosa possa averle spinte a fuggire?” al “e se ci fosse qualcuno dietro”. Intanto, la speranza continua a fare luce sulla vicenda, in attesa di un altro indizio che possa portare alle giovani.