Sorpresi in auto con la droga rifiutano il test, denunciati due uomini a Pontinia

I carabinieri della Stazione di Pontinia hanno denunciato in stato di libertà due uomini, di 45 e 50 anni, residenti nella provincia pontina, per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato i due mentre erano alla guida delle rispettive autovetture. Le perquisizioni personali e veicolari hanno portato al rinvenimento di involucri contenenti cocaina: circa 7 grammi nella disponibilità del 45enne e un grammo in quella del 50enne. Alla richiesta di sottoporsi ai test tossicologici, entrambi si sono rifiutati, incorrendo così nella denuncia prevista dalla legge.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 50enne ha permesso di scoprire quattro fucili, una pistola e circa 250 cartucce. Sebbene regolarmente detenute, le armi erano custodite in un luogo diverso da quello dichiarato, circostanza che ha comportato una ulteriore denuncia per omessa comunicazione del cambio di detenzione. Oltre alle denunce penali, i due uomini sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti e si è proceduto al ritiro immediato delle patenti di guida.